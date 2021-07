Reconocer la obesidad como enfermedad en Chile

Señora directora:

El año 2013, a través de la Resolución exenta N°374 del Minsal se reconoce a la obesidad como una enfermedad no transmisible derivada de hábitos y estilos de vida no saludables. Pero eso ya no es suficiente frente a una realidad en la que dice que 1 de cada 3 chilenos vive con obesidad, que el 74% de la población adulta la padece y que somos el segundo país de la OCDE en liderar estas cifras, después de México (nos sigue EEUU).

Esta semana se vota una iniciativa de un grupo de parlamentarios que solicitará al Presidente Sebastián Piñera, a través de un Proyecto de Resolución, que la obesidad sea considerada como una enfermedad crónica cuya prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, deben recibir cobertura financiera por parte del Estado e instituciones de salud previsional. Esto nos da esperanzas de que por fin el foco esté bien puesto en la raíz del problema.

Somos una ONG que no está hablando de un tema estético, sino de un tema de salud pública. Esperamos que este sea el primer paso para grandes cambios en el tratamiento de esta enfermedad crónica que requiere no solo prevención, sino que también acciones concretas para enfrentarla especialmente en un año marcado por una pandemia que incrementó el sedentarismo y el estrés que obviamente agrava el problema.



Soraya Flores Araya

Presidenta de la ONG 300 Mil Mórbidos.