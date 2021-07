Unidad Constituyente

Señora directora:

El anuncio de la senadora Yasna Provoste (DC) despejó, en parte, el escenario al interior de la ex Concertación, sin embargo, su disposición a postular a La Moneda genera otros problemas. Habiendo ya definido que el candidato único se zanjará a través de una primaria convencional o una consulta ciudadana, quedan dudas de si serán capaces de organizar un proceso antes del 23 de agosto (fecha de inscripción de candidatos) y, además, de si podrán convocar a un proceso masivo. Si vota poca gente, la candidatura de Gabriel Boric se verá automáticamente fortalecida. Si desechan la consulta o no respetan el resultado (tal como ocurrió en las primarias internas de la DC), el castigo público será igual de implacable. El laberinto en que se encuentra la ex Concertación es proporcional a los errores y omisiones que ha cometido. Nadie los puso en ese escenario (fueron ellos).

Fernando Peña Rivera

Académico de Escuela Gobierno

Universidad San Sebastián