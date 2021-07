Señora directora:

Es más usual de lo que se cree y causa estragos en el mundo del trabajo. Afecta al 70% de las personas al menos una vez durante su vida, y especialmente a mujeres: se trata del Síndrome del Impostor.

Uno de sus principales síntomas es no sentirse lo suficientemente buena para desempeñarse en un puesto o subir peldaños en la empresa, generando la sensación de ser una “impostora”. Si bien se trata de un problema interno, puede ser acrecentado por un entorno de inequidad de género.

Incluso celebridades han reconocido sufrirlo, como las actrices Michelle Pfeiffer y Kate Winslet, o la ex directora de la OMS, Margaret Chan.

Algunos factores son el perfeccionismo, la necesidad de destacar y la excesiva autocrítica, complementado con un permanente miedo al fracaso, e incluso llegar a creer que las personas no tienen el suficiente criterio como para fiarte de sus halagos.

El primer paso para superarlo es ser amable con una misma, perdonarse las fallas entendiendo que errar es humano y parte del aprendizaje y, ¿por qué no?, premiarse.

La pandemia y el encierro, con presiones constantes en el mundo laboral, pueden ser la ocasión perfecta para conversar con el yo interno, hacerse ciertas preguntas y poder encontrar el camino.

Anabella Capetillo

ManpowerGroup Chile