No más retrocesos

Señora directora:

Celebramos el anuncio del Gobierno respecto al nuevo Plan Paso a Paso que entrega mayores libertades a quienes están vacunados, siendo un incentivo para quienes aún no lo han hecho. Esto permitirá no solo reactivar los comercios y el turismo, sino también a la industria de buses interurbanos que en el último año se ha visto afectada producto de la pandemia.

Esperamos que el gobierno mantenga estas decisiones para asegurar la estabilidad de las empresas de buses que tanto han invertido para poder adaptarse a los cambios que ha generado la pandemia y que, en muchos casos, han implementado tecnologías y mejoras de forma autónoma.

Cuando se alcance un porcentaje más alto de vacunación, creemos que es necesario que se amplíen aún más los permisos para traslados y esperamos que no se retroceda ni se paralice nuevamente el país; son muchas las personas que necesitan movilizarse y tener restricciones interfiere con sus vidas, sobre todo, quienes viajan diariamente para llegar a su lugar de trabajo.

Simon Narli

Cofundador de Recorrido.cl