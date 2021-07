De espalda a la infancia chilena

Señora directora:

El rechazo al kínder obligatorio ignora todas las investigaciones existentes de cómo la educación temprana favorece el desarrollo de niños y niñas y, en términos de justicia social, accede a espacios educativos y experiencias pedagógicas para impulsar la equidad e igualar oportunidades.

La principal razón está centrada en no favorecer la escolarización a tan temprana edad, argumento que invisibiliza el rol profesional de las y los educadores de párvulos y todos sus marcos, mecanismos, instituciones y políticas públicas, todas ellas del nivel educativo que centran el juego como eje del aprendizaje, posiciona en un rol mediador a educadores, releva la importancia de las familias en procesos educativos, y potencian las interacciones y ambientes propicios que resguardan la calidad, pertinencia y coherencia de prácticas educativas y por ende, el rechazo a prácticas escolarizantes.

La escolarización en kínder no es algo nuevo, por ende no atribuible a este proyecto y que sin duda es una problemática que debe ser abordada. El rechazo a este proyecto no erradica el problema, de hecho lo perpetúa. No podemos dejar de lado que las políticas vienen acompañadas de una musculatura de seguimiento y cumplimiento, que permitiría pensar en un escenario más positivo para erradicar efectivamente la escolarización.

Finalmente, el rol que deben jugar las universidades y las Facultades de Educación de nuestro país, es protagónico y múltiple, en términos de levantar conocimientos por medio de investigaciones locales en torno a los problemas a la base de la escolarización, sumado al resguardo de sus planes de estudios y perfiles de egreso, potenciando la alianza bidireccional con centros de práctica que forman parte de la ejecución de los planes de estudios.

Dra. © Patricia Soto de la Cruz

Directora Pedagogía en Educación Parvularia

Universidad Finis Terrae