¿Quién paga la cuenta?

Señora directora:

Soy un jubilado desesperado. Con el caos que han generado los constituyentes transformistas y el Partido Comunista en la persona de Jadue que quieren refundar nuestro país, he perdido desde febrero a la fecha el 12 % de mis fondos de pensiones (ahorrados en toda mi vida de trabajo y perdidos en solo 5 meses y sin considerar retiros). La tendencia sigue en picada y bajando.

¿Ellos se van a hacer cargo de reponer estas pérdidas de todo el resto de mi vida? Son los políticos de la izquierda irresponsable los que han hecho que la gente y las empresas ya no crean en Chile. Ahora deben dar la cara a los chilenos de trabajo fuertemente perjudicados como yo, que no tenemos años por delante para recuperar las catastróficas pérdidas.

Raúl Jiménez Araya