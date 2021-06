Señora directora:

Los partidos políticos son esenciales para la democracia. Pero no cumplen su objetivo si no existe una razonable disciplina partidaria. Dirán que no son regimientos, y es cierto, pero si un oficial cualquiera (con mayor razón, un general) afirma que él no daría su vida por la Patria, a no dudar sería expulsado de la institución.

Se puede equivocar alguien al elegir como candidato a concejal a un independiente que, una vez electo, hace bromas en un video incentivando la violencia contra la mujer, como ha sucedido hace unos días, pero el partido adoptará las medidas a su alcance contra el designado y, muy en especial, contra el militante que lo propuso. Si no hay disciplina en ese sentido, nadie sabe con certeza qué ideas representa ese partido.

Por eso, sorprende que una senadora de la DC haya presentado en abril de 2020, junto a otros cuatro senadores, un proyecto para “nacionalizar” (léase “expropiar”) los fondos de pensiones, es decir, dar un zarpazo a los fondos en las AFP al estilo de la Argentina kirchnerista de 2008, cuando les robaron a los afiliados 30.000 millones de dólares. Quizás para muchos ese proyecto sea una locura, pero ha sucedido, y muy cerca de Chile. ¿Es esa la posición del partido? Y si no lo fuera, ¿qué hicieron sus autoridades al respecto?

José Luis Hernández Vidal