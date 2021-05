Señora directora

De alguna forma se ha normalizado ya, que todo suba. Sube la bencina, el gas, los alimentos, los electrónicos, de lo que muchos no han hablado, han subido algunos más del 60%, y me atrevería a decir que en algunos casos 80 y hasta el 100%.

Si bien estos últimos, no son artículos de primera necesidad, sí lo son los computadores de escritorio y notebooks, mismos en los cuales hay alumnos en clases, trabajadores en línea y una serie de chilenos que han tenido que migrar y realizar su producción desde casa a causa de la pandemia. ¿Podríamos hablar de colusión, si el mismo computador que quería comprarme antes de la pandemia a $450 mil pesos, ahora está a no menos de 650 mil? Quién regula las alzas de dichos productos? Si no me alcanzaba a comprar el computador antes, mucho menos ahora que casi ha duplicado su precio y desconozco si son los fabricantes o las casas comerciales, quienes han estrujado el bolsillo de los consumidores.

Por otro lado, para quienes tenemos hijos en la universidad, ¿alguien me podría explicar por qué la mayoría de las universidades, considerando que no tienen clases presenciales, no están consumiendo el mismo nivel de energía, no están utilizando insumos para los alumnos o simplemente, tienen sus planteles cerrados…, han aumentado los aranceles, sin siquiera arrugarse?

Estamos en 2021, pero aún ahora no todos los estudiantes tienen un computador en casa y deben conseguirse o arreglárselas para “asistir” a clases virtuales, aquella en donde también el mismo profesor debe pagar su internet y utilizar los medios que pueda para entregar su material educativo.

Dejo la interrogante.

Atentamente,

Claudio Sandoval