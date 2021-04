Tercer retiro

Señora directora:

Como nos hemos enterado se está tramitando un 3er retiro del 10% de nuestros fondos de pensión.

¿No seamos giles y retirémoslo todo démosle gracias a la Jiles, pues los giles del futuro lo pagaran, porque no habremos de creerle? Si nos ha dicho que cuando sea presidenta le devolverá a los chilenos que hayan efectuado el retiro de sus 10% todo. Fantástico. Pero hay que ser bien gil el proponer tamaña burrada, pero que nos devolverán: lo que sacamos o lo que habríamos ganado dejando los fondos en la AFP, pues según hemos podido saber si tenemos 100 millones de fondo solo 35 corresponde a nuestro aporte, que como en un vejete como yo con 40 años de imposiciones, varios lustros de lagunas a un sueldo 800.000 ha podido acumular.

Es decir yo voy a haber retirado 3 veces 4 millones y me lo devolverán con cargo a los impuestos de todos los chilenos? Fantástico y como la mayoría de los chilenos ganan menos de 800.000.- y se gastan todo y pagan IVA por todo lo que consumen, me devolverán lo que saque con el 10%, con los impuestos recaudados. Pingo de negocio Jiles, la clase trabajadora le pagara a la clase media alta, que más retiro y que además no lo necesitó pues cifras que pasaron piola hace unos días en las noticias indicaron, que de los que retiraron el 10 %, más de la mitad lo traslado al APV o a la cuenta 2 en la Misma AFP. Pero como no lo van a hacer si de ahí será libre de impuestos y/o, libre disposición. Es decir, nadie le cree a la abuela pues sacan la plata y la vuelven a poner en la misma AFP.

Y que pasa con aquellos que nunca se cambiaron del sistema antiguo? Me comentaba un adulto mayor como yo, que se preguntaba porque a él que no se le pagaba un 10%, cuando todos le han dicho que el sistema antiguo era mucho mejor. Parece que no es así porque no he tocado nada.

Abuela, que no era para fregar a las AFP, y ahora resulta que siguen manejando las mismas platas en otra cuenta nomás. Ahora ya no tenemos la opción de 5 fondos sino además de cuenta 2 y APV. Bien Jiles gracias.

Polykarpo Anguita