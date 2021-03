Sueño de un angelino

Señora directora:

Estimado lector angelino ya me conocen hice mi estreno en sociedad el pasado miércoles 24.3.21, soy un vetusto angelino de espíritu y alma joven, que viene a despertarles el alma de la modernidad a pesar de que lo que les plantearé tiene casi 150 años. Cito: “Sí, mis amigos, creo que algún día se empleará el agua como combustible, que el hidrógeno, y el oxígeno de lo que está formada, usados por separado o en forma conjunta, proporcionaran una fuente inagotable de luz y calor, de una intensidad de la que el carbón no es capaz… El agua será el carbón del futuro. Julio Verne, La Isla Misteriosa, 1874” hace 146 años. Y aquí en nuestra esplendorosa provincia del Bío Bío tenemos la mayor concentración nacional de energías renovables, sumando la convencionales y no convencionales. Debemos transformarnos en el Dubái de Latinoamérica, y esto ya lo dijo alguien antes que yo.

Pero además, por qué no podemos soñar con un tren a hidrógeno? desde Santa Fe hasta Paillihue o Santa Bárbara, en la actual línea en desuso del Ferrocarril y luego una de norte a Sur desde la Av. Ferrocarril, pasando por O’Higgins, Colón, Orompello, Almagro, Sor Vicenta, Av. Las Industrias, hasta la entrada norte de Los Ángeles. Eso es soñar nuestra ciudad. Beneficiando a 100, 200 o 300.000 personas y propiciando el uso de energías limpias. Los trenes a hidrógeno son una realidad en Europa, ya en funcionamiento en la actualidad y Los Ángeles está cantado para ser la primera en América, en tener este tipo de movilidad verde y limpia.

Flameará con intensidad nuestro emblema provincial con sus colores representativos de la ecológica limpidez del hidrógeno verde y el azul de nuestros cielos que provocará. No menos importante es también su central franja blanca representativa de la transparencia y blancura en favor del bien de la comunidad angelina, y de su futuro esplendoroso en torno a los nuevos vientos que soplan, que nos ayudarán a transformarnos en el mayor polo de desarrollo del futuro. Sí, aquí en Los Ángeles.



Polykarpo Anguita