Señora directora:

¿Se habrán acordado los parlamentarios de una disposición especial en la Ley de Reajuste del Sector Público para los 37.000 funcionarios que recibieron el Bono Clase Media cuando no les correspondía y que aún no lo hayan devuelto? Lo mínimo debería ser suprimir el reajuste de sus rentas a estas personas y cualquier eventual Bono de Término de Conflicto hasta que no se recuperen los recursos fiscales involucrados. ¿Quién defiende a los contribuyentes?

José Luis Hernández Vidal