Persecución

Señora directora:

De profesionales en cargos relevantes como un Fiscal se debería esperar mucha prudencia y ponderación lo que no se evidencia en el caso la fiscal Ximena Chong, (caso joven accidentado en Mapocho) quienes con su actuar solo y lamentablemente contribuyen y desde hace tiempo a generar un ambiente de desprotección civil, impotencia y odiosidad entre la gente de paz, trabajo y contribuyente del país; y elementos de dudosa contribución a la sociedad, justificándolos con liviandad así como descalificando con soltura el accionar de funcionarios del Estado mandatados por ley para restablecer el orden (los excesos en carabineros pueden ocurrir pero no todo es exceso como se pretende y los mismos en estos “manifestantes “, no solo existen sino que en abundancia) elementos que no aportan y más bien denigran a nuestra sociedad, elementos que a sabiendas se sienten amparados además por Organismos con una tendenciosa interpretación de los DD.HH. (lo hemos visto reiteradamente en el último tiempo), existiendo por lo demás actualmente mucha discrepancia al respecto. Desafortunadamente profesionales con éste planteamiento no aportan a la paz y el entendimiento de nuestro pueblo, por el contrario y más allá de contribuir a la justicia, solo polarizan los ánimos con imprevisibles consecuencias; recordemos, antes de 24 horas ya había decidido formalizar al funcionario de Carabineros, como el peor delincuente y sin agotar la posible explicación y aporte del total de pruebas de los hechos.

José Manuel Caerols Silva.