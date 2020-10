Pandemia: aceptar, adaptarse y aprender

Señora directora:

Debido a la pandemia, han surgido sentimientos y pensamientos que llevan a actuar con ira, tristeza, temor, disgusto, amor, etcétera. Daniel Goleman, psicólogo, periodista y autor del libro “Inteligencia Emocional”, dice que estas emociones son guías que aparecen cuando se trata de enfrentar momentos difíciles y tareas demasiado importantes para dejarlas solo en manos del intelecto: los peligros, las pérdidas dolorosas, incertidumbres, desmotivaciones, entre otras situaciones.

Justamente es lo que estamos viviendo. ¿Cómo puedo volver a motivarme en tiempos de Covid-19? ¿Cómo vuelvo a levantarme con energías, a retomar mis pasiones, mis actividades recreativas, bailar, pintar, hacer deporte o cocinar? Rafi Srebro y Joaquín Dosil, en “Ganar con la cabeza”, plantean que la motivación puede definirse como el deseo o la necesidad que hace que una persona actúe para conseguir objetivos. Entonces, ¿será que he olvidado mis objetivos? o bien ¿ya no los tengo? Y si ¿volvemos a recordar los motivos que me hacen mantenerme con fuerza y ganas de levantarme cada día?

Es ahora el momento para que comencemos a sentir, a observar las emociones, reconocer los cambios y a establecer nuevos objetivos que pueda alcanzar en tiempos de pandemia, todo esto ayudaría a sostener la motivación y a determinar lo que es realmente importante para nosotros. Hoy tenemos la oportunidad para aceptar lo que estamos viviendo, adaptarnos a los nuevos cambios y, sobre todo, desaprender (lo antiguo, creencias, patrones) para volver aprender.

Mg. Natalia Garrido Cofré

Académica de Pedagogía en Educación Física

Universidad San Sebastián