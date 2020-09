Señora directora:

Enfrentamos una pandemia respecto de la cual pedimos a Dios que pronto nos permita superarla, pero que ha llevado a nuestras sociedades a enfrentar los miedos más grandes de este siglo respecto a los riesgos sanitarios. Y en esto, cuanto nos debe llegar a la conciencia la noticia de un pingüino muerto por ingerir en su hábitat una mascarilla sanitaria.

Los riesgos humanitarios hoy chocan con los riesgos medioambientales, en donde no debemos buscar que cual debe primar sobre el otro, sino que se debe buscar un amigable entendimiento entre ellos para enfrentar y superar la pandemia. Hoy más que nunca, debe resonar el llamado a la innovación y nuevas tecnologías para que pongan a disposición de los ciudadanos el servicios de manejo y tratamientos de los residuos sanitarios como mascarillas, guantes y escudos faciales, no solo de los centros asistenciales sino que también los de uso personal a fin que no deriven en el mar, ríos o lagos, pues si no se actúa hoy, tanto estos pingüinos como a otras especies las colocaremos en riesgo real en el mundo entero.

Matías Osses Muñoz

Abogado