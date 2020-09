No una mejor

Señora directora:

Algunos, no precisamente los que gritan que votarán Apruebo por mil razones sino los que están más silenciosos, no buscan una mejor constitución sino una que los acerque al poder, de ser posible al poder total y cuasi indefinido (China, Rusia, y un corto etcétera). Chile está en una recesión brutal por la pandemia, pero no pueden desaprovechar ese gran logro que fue para ellos la hoja en blanco. Por eso, no les importa que millones de desempleados tengan que vivir la crispación política y la incertidumbre que los tendrá por años con los estómagos en blanco.

José Luis Hernández Vidal