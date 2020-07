El costo político

La votación en la Cámara de Diputados sobre el retiro del 10% de los fondos previsionales, nos ha dejado varias lecciones: por un lado, está la evidente pérdida del poco capital político que le quedaba al presidente Piñera: fue él quien lideró las negociaciones con su coalición y no logró revertir el resultado. Además, está la incapacidad del gobierno de actuar proactivamente; una vez más llegó tarde con sus propuestas.

El rescate del 10% ya estaba arraigado en la sociedad cuando La Moneda reaccionó con alternativas que, siendo buenas y objetivamente atractivas, no lograron revertir la oportunidad social de recuperar parte de los fondos ahorrados y, de pasadita, doblarle la mano a las AFP.

Otra lección fue que el populismo no puede acaparar la agenda pública; ni los ofertones del gobierno, ni las amenazas de la oposición, tienen cabida en un tema tan sensible como la situación de extrema precariedad que están viviendo muchos hogares chilenos; menos hacer de una votación tan relevante, un show con bailes estilo Naruto, garabatos en pantalla y cacerolazos en el hemiciclo.

Pero quizá la lección más importante de esta votación es que el actual sistema de pensiones no cumple el objetivo para el cual fue creado y requiere de una reforma profunda que migre del actual modelo a uno más justo, que involucre una mayor cotización individual (con aporte del empleador); un Pilar Solidario más robusto y generoso; una redefinición de las edades de jubilación; mayor competencia en la administración, y el término del actual sistemas de retiro de las Fuerzas Armadas y de Orden: no puede ser que su costo sea prácticamente igual al Pilar Solidario, siendo que en el caso de los primeros corresponde a alrededor de 170 mil uniformados y el segundo a más de 1.2 millones de trabajadores. Si queremos avanzar en mejores pensiones, deberemos dejar de discutir aspectos formales y entrar de una vez por todas, con los costos políticos que ellos signifique, en una real y profunda reforma al sistema previsional, que a 40 años de su creación ha demostrado que, tal como actualmente está, no sirve.

Dr. Felipe Vergara Maldonado

Analista político

Universidad Andrés Bello