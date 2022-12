Vehículos de moda este verano

El verano es la estación perfecta para ir de vacaciones a una playa para disfrutar con la familia, pareja, o un grupo de amigos. Además, durante esta época se suelen popularizar vehículos que permiten circular con un estilo más moderno, despreocupado, y llamando la atención del resto de transeúntes.

Al caminar por la playa seguramente te topes con más de uno usando su cuatrimoto, un vehículo bastante popularizado que requiere de mucho cuidado al momento de manejar porque, de lo contrario, se corre el riesgo de provocar un accidente. Sumado a eso, el calor se torna ideal para sacar a relucir un estilo distinto de motos: las eléctricas.

Para que conozcas las ventajas de comprar una moto eléctrica y no cometas errores al disfrutar tu cuatriciclo, este artículo te será de suma utilidad.

Ventajas de tener una moto eléctrica

Comprar una moto eléctrica Chile trae consigo una buena cantidad de beneficios que año tras año posibilita su adquisición por encima de las tradicionales. Por lo pronto, una de las cosas más destacables es el ahorro de dinero, además de todos los otros pros que te contaremos a continuación.

Ahorro en combustible

Al comprar una moto eléctrica, inmediatamente estarás accediendo a la ventaja más evidente de todas: evitarás el gasto de dinero en combustible. Mientras que una clásica necesita recargas de combustible, las eléctricas solo precisan un poco de electricidad para poder ser usada por varios kilómetros. Según estimaciones, usar este vehículo es aproximadamente 15 veces más barato.

Limpio y silencioso

¿Quién no ha leído que alguna ciudad europea, sin demasiados problemas en los que ocuparse, limitó el uso de vehículos de combustión? En ocasiones, esas nuevas reglas se hacen con tan poco tiempo de anticipación que las personas tienen serios inconvenientes al momento de planificar su llegada al trabajo. Como una moto eléctrica no emite gases contaminantes, las restricciones no afectan en ningún sentido. Mejorarás levemente la calidad de vida de la ciudad y su medioambiente.

Ahorro en mantenimiento

No solo la moto eléctrica puede ser bastante más económica, sino que el hecho de no tener que reemplazar filtros o aceites cada x tiempo hace que el mantenimiento sea súper fácil de realizar. Como la mecánica de un motor eléctrico es más simple que uno tradicional, es menos probable que se generen averías.

Es posible encontrar una de estas motos con llantas gruesas, evitando también que se dañen tras haber circulado por una calle en mal estado.

Recarga en cualquier tomacorriente

Hoy en día, la barrera principal que impide la popularización total de los automóviles eléctricos es la falta de infraestructura para ser cargados. Por el contrario, al comprar moto eléctrica te garantizarás la recarga en cualquier sitio sin la necesidad de recurrir a un enchufe especial. Para que puedas quitar la batería sin tener que mover el vehículo, algunos modelos las traen extraíbles y facilitan su uso diario.

¿Cómo elegirla?

Potencia

Mediante la potencia del motor se puede saber si tiene más o menos fuerza. Es medible de dos maneras: vatios o kilovatios. Por ejemplo, los ciclomotores promedio incluyen un motor que varía entre los 800 y los 4000 vatios, o sea, 4kw. Para que sean homologados, no puede superar los 4kw. Aunque sus ruedas no sean llanta de auto, poseen gran durabilidad y desempeño en terrenos difíciles.

Batería

Antes de escoger una moto eléctrica Chile por su batería, debes preguntar cuántos km permite hacer con solo una carga, las horas que tarda en cargar por completo, si puede ser extraída o no, durabilidad garantizada por el fabricante, etc.

¿Cuántos kilómetros puedo hacer con una carga?

Los fabricantes indican la autonomía para darle más transparencia a sus productos. La “autonomía declarada” ha sido determinada mediante una buena cantidad de tests que ayudaron a determinar el tiempo de uso máximo. Cuanto más grande sea la batería, más se puede recorrer con sus llantas.

¿Cuánto tarda en cargar la batería?

El tiempo que tarde dependerá de la capacidad y el cargador. Cuanto más potente sea este último, menos tardará en cargarla. A su vez, los fabricantes también informan el tiempo necesario para una carga parcial y/o completa. Generalmente puede tardar de 4 a 8 horas y en 1 hora llega al 50%.

Tips para manejar tu cuatrimoto sin problemas

Aunque un cuatrimoto Chile sea un hermoso medio de transporte, su incorrecto uso suele generar una buena cantidad de accidentes todos los veranos. Aquellos irresponsables tienden a circular a toda velocidad con sus vehículos, creyendo que nada malo ocurrirá. Para no ser uno de ellos, estos tips te ayudarán mucho.

Protección

Con respecto al casco, al comprar un cuatrimoto 250cc o de cualquier tipo debes adquirir una protección superior de colores claros que incluya toques reflectantes. Fíjate que su homologación esté presente. Las antiparras tienen que ser resistentes y con entradas de aire para que no generen molestias.

En el tren superior sugerimos llevar puesto una remera o jersey manga larga aireada, o campera resistente que proteja al usuario cuando circule con su cuatrimoto adulto. El pantalón debe ser de buena calidad, se deben llevar guantes, y botas protectoras.

Posturas

Al momento de montarse, la columna debe estar completamente erguida, las extremidades relajadas, los codos apenas flexionados, las manos bien firmes con los pulgares mirando al suelo, y los pies en sus respectivas pedaleras. Intenta que no estén muy cerca de las llantas Chile para no correr el riesgo de sufrir un accidente.

Para circular de pie en el cuatrimoto, las piernas tendrán que estar flexionadas al momento de impactar con obstáculos, los codos mirando al exterior y los pies super firmes en los pedales.

Frenar y tomar curvas

Al momento de frenar, se deben accionar los frenos del cuatrimoto adulto evitando la brusquedad tanto en curvas como en pisos resbaladizos. Al momento de girar, hay que reducir la velocidad para que no se produzca un vuelco.

Conclusión

Para concluir, sugerimos tener sumo cuidado al momento de manejar el cuatrimoto para evitar accidentes de cualquier tipo. Además, las motos eléctricas dan una serie de ventajas que ameritan su uso.