El gremio apícola dijo que dialogarán con la Asociación Gremial Nacional de Productores de Semillas y la Federación Nacional de Productores de Fruta de Chile para llegar a soluciones a las dificultades que se viven en la agricultura.

Un dirigente gremial apícola dijo que las lluvias fuera de temporada ocurridas en la zona norte y centro del país disminuirán la actividad esta temporada, situación que se suma a la falta de iniciativas emanadas desde el Estado para proteger e impulsar el desarrollo de la apicultura en Chile, panorama que de acuerdo al vocero pondría en riesgo la seguridad alimentaria nacional.

El presidente del Movimiento Nacional de Apicultores de Chile, Mario Flores Chávez, dijo en conversación con diario La Tribuna que “actualmente en función del cambio climático, se han sostenido muchas lluvias en la zona sur y central, que no han favorecido al sector frutícola ni apícola”. Lo anterior se da “porque si estas lluvias son constantes, la flor y sobre todo la maleza y poco bosque nativo que queda no emerge de buena forma el néctar”. El dirigente gremial observó que desde el conjunto apícola se han visto “muy preocupados y además el Gobierno no ha entregado ningún apoyo al sector mediano y grande de la apicultura. Se han mantenido bajo la misma retórica de INDAP, con bonos, pero no han entregado una ayuda real”. “Hoy hubo una discusión del Presupuesto 2023 que va a la baja en agricultura. Es uno de los presupuestos más bajos en Agricultura, entonces nos preguntamos si realmente se le está dando prioridad a la soberanía alimentaria”, cuestionó el vocero de Monachi A.G.

APICULTORES ESTÁN PREOCUPADOS DE LA INACCIÓN DEL GOBIERNO

Flores Chávez observó que “en la práctica, no vemos que se le esté dando prioridad a la soberanía alimentaria. Hasta el momento no se han dado luces de contar con proyectos de resolución que vayan a formar un instrumento de inyección directa o de política pública que aborde el problema”. “El ministro de Agricultura está haciendo acciones en terreno que en la realidad no van a favorecer ni a los agricultores ni a los apicultores. Estamos muy preocupados”, alertó el representante apícola. Sobre el acercamiento con gremios que hacen uso de los servicios entregados por los prestadores de servicios apícolas, el máximo dirigente de la agrupación adelantó que “vamos a conversar nuevamente con la Asociación Gremial Nacional de Productores de Semillas y la Federación Nacional de Productores de Fruta de Chile. Sabemos que nos consideran y hay una buena llegada”.

“El sector apícola que representa Monachi es de más de 400 mil colmenas a nivel nacional. Esperamos seguir conversando. Debemos trabajar de forma coordinada y las voluntades también deben ser coordinadas”, expresó el coordinador del Movimiento Nacional de Apicultores de Chile”. “Impulsamos la materialización de medidas que normaran la apicultura, pero ahora vemos que hay un estancamiento, tanto de los reglamentos como de la mejora a la ley apícola, que es lamentable, porque siempre hemos impulsado el diálogo”, dijo el dirigente apícola nacional. Mario Flores Chávez criticó “la quietud del Ministerio de Agricultura, que realmente nos preocupa”. “Los apicultores son pymes y son las últimas que van quedando porque están quebrando. Son microempresas cuya actividad es la miel y la polinización”, destacó el presidente del movimiento.

LLAMARON AL GOBIERNO A RECONOCER LA CRISIS APÍCOLA NACIONAL

El dirigente gremial recordó que “el Presidente vino a la Araucanía y cuando fue a Villarrica, personalmente le entregué un informe de la crisis actual de la apicultura y una carta para reunirnos en La Moneda”. “Le presentamos el problema. Ya hemos llegado al más alto nivel de gestión para dar a conocer la realidad y la crisis. Ahora esperamos gestos de parte del Gobierno y poder tener una reunión con él”, contó el presidente del Movimiento Nacional de Apicultores de Chile. El vocero agrícola dijo que esperan que luego del diálogo con el Gobierno se pueda “declarar un estado de crisis en la agro-apicultura. Los costos tanto de los agricultores como de los apicultores están subiendo, entonces se deben inyectar los recursos correspondientes”.

“Desde Monachi, desde mayo a junio hemos solicitado una audiencia con el Presidente Gabriel Boric, porque no vemos luces de resolver el problema con el ministro de Agricultura actual”, observó Mario Flores Chávez. El presidente del organismo llamó a que “tanto la autoridad administrativa como los encargados de la cartera agrícola sean motores de fomento de la agro-apicultura y a que la agricultura y la apicultura se tomen en serio. No tomar medidas parche como las que está tomando el Gobierno, que no abordan el problema real que enfrentamos”. Cabe recordar que el gremio nació a mediados de junio de este año con el fin de responder a los problemas que aquejan a los trabajadores del rubro tanto a nivel ambiental como laboral, debido a las condiciones de trabajo y tratos entre los usuarios de los servicios apícolas y sus clientes.