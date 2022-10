“Cerezas de Chile” es la primera marca chilena en ganar codiciado premio internacional en Londres

Los reconocimientos son los únicos en publicidad en el mundo donde para postular se requiere ingresar un paper que demuestre que el plan de marketing obtuvo un retorno a la inversión importante y un aumento del valor del negocio.

Este lunes, en una ceremonia realizada en las dependencias del London Park Lane, se anunció que la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex) y el Comité de Cerezas resultaron ganadores del bronce y el segundo “Mejor B2b” en el IPA Effectiveness Awards 2022, gracias a su campaña de marketing para promocionar las cerezas en China bajo la Marca Sectorial “Cherries from Chile”, desarrollada junto a ProChile.

Un hito para la industria y toda la fruticultura chilena ya que se trata de la primera vez que el país es distinguido en estos premios, considerados los Óscar de la publicidad, donde compiten las marcas internacionales más relevantes. “Estamos muy contentos de haber sido distinguidos en esta premiación internacional, ya que simboliza todo el esfuerzo, trabajo, creatividad y profesionalismo para posicionar a nuestro país y sus frutas en un mercado tan relevante como China, donde se triplicó su consumo en los últimos años”. “Esto demuestra que trabajando en conjunto y de manera público – privada se pueden cosechar éxitos que posicionen la marca Chile y logren que nuestras frutas sean admiradas por su calidad en todo el mundo, generando beneficios para todos”, comentó el presidente de Asoex, Iván Marambio.

TRABAJO COMUNICACIONAL POTENCIÓ EL CONSUMO DE CEREZA EN CHINA

Por su parte, la directora general (s) de ProChile, Paulina Valderrama, señaló que “es un orgullo que se reconozca el trabajo asociativo desarrollado entre ProChile y Asoex a través de la Marca Sectorial ‘Cherries from Chile’ y su campaña de posicionamiento en China, que es fruto del trabajo colaborativo en el ámbito de la promoción internacional”. “Con este premio se destaca esta fruta, el valor agregado que existe en su producción y a las personas que con su dedicación aportan al posicionamiento de las cerezas chilenas en la mente de los consumidores chinos”, dijo Valderrama. Para postular a este galardón, el equipo de Asoex trabajó arduamente y contó con el apoyo permanente de ProChile en el proceso. El desafío fue demostrar el impacto de la campaña de marketing implementada para las cerezas chilenas en China desde 2016 al 2020.

De esta manera, se evidenció cómo esta industria triplicó el consumo de la fruta en un período de cuatro años en este mercado, incrementando el valor total exportado de US$ 552 millones FOB a US$ 1,434 millones FOB, con más de un 160% de crecimiento. Dentro de ese crecimiento además se comprobó que el impacto adicional de la campaña fue de US$ 111,1 millones en el periodo, con un retorno de la inversión de 480%. En relación al Institute of Practitiones in Advertising, conocido por su sigla IPA, este entrega este prestigioso premio desde 1980, cada dos años, con el objetivo de investigar la ciencia detrás de las comunicaciones de marketing, midiendo sus efectos en la ciudadanía. Son los únicos premios de la publicidad en el mundo donde para postular se requiere ingresar un paper que demuestre que el plan de marketing asociado a la campaña obtuvo un retorno a la inversión importante y un aumento del valor del negocio, incluido un estudio de econometría.

DIFERENCIAN PRODUCTOS CHILENOS PARA FORTALECER IMAGEN PAÍS

Por lo mismo, es conocido como el premio más riguroso y difícil de obtener, lo que convierte a este hito en una hazaña sin precedentes para Chile. Marcas Sectoriales es un programa de ProChile desarrollado a través de concurso público que apoya el posicionamiento internacional de diferentes sectores exportadores chilenos, a través de la creación, diseño e implementación de marcas sectoriales que reúnen y representan a estos sectores productivos a nivel nacional, fortaleciendo la imagen de Chile en el exterior. El Programa de Marcas Sectoriales contribuye a la asociatividad de los sectores y su diferenciación, generando economías de escala. Además, aporta a la internacionalización de las Pymes y genera mejoras en la recordación e identificación de un producto y/o servicio. La marca “Cherries from Chile” fue desarrollada en el año 2011 por la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG (ASOEX), como una submarca de Fruits from Chile. El objetivo es posicionar esta marca a nivel de consumidor final en el mercado asiático a fin de aumentar el consumo, penetración y frecuencia de compra de las cerezas de Chile en este segmento durante los mayores periodos de arribo del producto, con especial énfasis antes y durante el Año Nuevo Chino, resaltando los atributos diferenciadores de la marca. Se ha utilizado a las cerezas de Chile como punta de lanza para abrir camino a las demás frutas de Chile.