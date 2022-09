Afirman que es difícil que insumos lleguen a precios prepandemia

El aumento en el precio de los fertilizantes ha llevado a que los agricultores del país a tener que pagar más de un millón de pesos por tonelada de urea, más del triple de lo que necesitaban desembolsar hasta hace un par de años por el insumo.

De hecho, algunos productores optaron por bajar la aplicación de estos insumos o cambiarse a rubros menos demandantes de los mismos para sortear el alza. El gerente general de CNA Chile, una de las mayores importadoras de fertilizante en el país, Claudio Morales, comentó que “el comportamiento de la demanda en Chile es bastante parecido al resto de Latinoamérica. Hay una baja importante en el consumo de fosfato y potasio. Muchos agricultores aplicaron solo lo que era estrictamente necesario. De acuerdo con las importaciones y las compras de las distribuidoras, se prevé una corrección cercana al 25% en la demanda por fertilizantes, siendo más fuerte la caída en fosfato o potasio y menor en el caso del nitrógeno”.

Según el empresario, “los fertilizantes se han ido corrigiendo de forma bastante lenta y moderada. Mi impresión es que los valores deberían bajar un poco más, pero es muy difícil que lleguemos a los precios prepandemia”. Lo anterior debido a que “los costos ya no son los de antes en términos de energía. También hay algunos insumos que son más caros. Mi estimación es que los fertilizantes deberían moverse a niveles de US$ 600 a US$ 650 por tonelada, considerando que llegaron a costar US$ 1.100 a US$ 1.200 en algunos meses de este año”.

“Tenemos abastecimiento de fertilizantes tradicionales. La mayoría de las empresas está comprando lo más justo posible, pero no va a haber ningún tipo de problema de disponibilidad. Respecto de los precios, esperaría que bajen entre 10% y 15% respecto de los actuales, por lo menos en las primeras compras. Sin embargo, proyectar qué va a pasar en un año más es muy difícil”, finalizó.